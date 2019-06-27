«ПСЖ» хочет включить Дембеле в сделку с Неймаром Тухель знаком с французом по работе в «Боруссии».

«Барселона» и «Пари Сен-Жермен» продолжают через посредников переговоры о трансфере форварда Неймара.

По информации Sport.es, чемпионов Франции не устроил вариант включения в сделку другого бразильца – полузащитника Коутиньо. При этом они не против, если в Париж перейдет – француз Усман Дембеле.

22-летний полузащитник позволит заметно снизить трансферную цену за Неймара, которая изначально была установлена на уровне 300 миллионов евро.

При этом «ПСЖ» сможет сначала взять Дембеле только в аренду на год с обязательством выкупить его трансфер летом следующего года. По такому же принципу в клуб перешел форвард Килиан Мбаппе.

Отметим, что сам Дембеле также готов вернуться во Францию, где он в сезоне-2015/2016 выступал за «Ренн».

Добавим, что Дембеле хорошо знаком с главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем, под руководством которого играл в «Боруссии».