«Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Магуайра Об этом сообщает Mirror.

«Манчестер Юнайтед» больше не претендует на защитника «Лестера» Гарри Магуайра.

Согласно источнику, клуб предлагал за его переход 67 млн евро, но получил отказ. «Лисы» хотят выручить продажи игрока 113 млн евро.

Отмечается, что «МЮ» не планирует тратить такую сумму на одного игрока, и выбыл из борьбы. Таким образом, единственным претендентом на англичанина является «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне 26-летний защитник провел 32 матча и забил 3 гола. Его контракт с клубом действует до 2023 года, а трансферный лист оценивается в 50 млн евро.