СМИ: «Атлетико» планирует перехватить Хамеса у «Наполи» - Советский спорт
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27 июня 2019 13:05ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Атлетико» планирует перехватить Хамеса у «Наполи»

Об этом сообщает Cadena SER.

Мадридский «Атлетико» начал переговоры с «Реалом» о трансфере полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

Согласно источнику, «матрасники» хотят перехватить игрока у «Наполи», предложив более выгодные условия как футболисту, так и руководству «сливочных».

Отмечается, что на 27-летнего хавбека также претендует «Наполи», который тренирует итальянец Карло Анчелотти, пригласивший Хамеса в «Реал».

Ранее сообщалось, что колумбиец также интересен «Ювентусу».

Последние два года он провел на правах аренды в «Баварии», отыграв в минувшем сезоне 28 матчей (7 голов и отдал 6 голевых передач).

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