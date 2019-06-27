СМИ: «Атлетико» планирует перехватить Хамеса у «Наполи»

Мадридский «Атлетико» начал переговоры с «Реалом» о трансфере полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса.
Согласно источнику, «матрасники» хотят перехватить игрока у «Наполи», предложив более выгодные условия как футболисту, так и руководству «сливочных».
Отмечается, что на 27-летнего хавбека также претендует «Наполи», который тренирует итальянец Карло Анчелотти, пригласивший Хамеса в «Реал».
Ранее сообщалось, что колумбиец также интересен «Ювентусу».
Последние два года он провел на правах аренды в «Баварии», отыграв в минувшем сезоне 28 матчей (7 голов и отдал 6 голевых передач).
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