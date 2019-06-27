«Реал» представил вторую форму под рэп-клип Гостевая форма команды выполнена в темно-синих цветах.

«Реал» презентовал гостевую форму на сезон-2019/2020. Для этого клуб снял клип под композицию в стиле рэп. В съемках ролика приняли участие игроки команды.

Que el mundo sepa que estamos listos. Sube el volumen 🔊

La nueva segunda equipación del @realmadrid de @adidasfootball ya está disponible.

Compra ahora: https://t.co/U8EJYbXRhf #HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/bnLS9HysD4 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 27, 2019

Вторая форма «Реала» выполнена в темно-синем цвете с добавлением золотых элементов, которые также представлены и на домашнем белом комплекте.

В основу концепта формы легла атмосфера на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу». Элементы на майке в виде волн символизируют звуки поддержки болельщиков команды. Таким образом, форма объединяет фанатов, команду и историю клуба.

Напомним, в завершившемся сезоне «Реал» занял третье место в примере и выбыл на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.