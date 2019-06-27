«Реал» представил вторую форму под рэп-клип - Советский спорт
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27 июня 2019 14:13ФутболЛипкин Антон

«Реал» представил вторую форму под рэп-клип

Гостевая форма команды выполнена в темно-синих цветах.

«Реал» презентовал гостевую форму на сезон-2019/2020. Для этого клуб снял клип под композицию в стиле рэп. В съемках ролика приняли участие игроки команды.

Вторая форма «Реала» выполнена в темно-синем цвете с добавлением золотых элементов, которые также представлены и на домашнем белом комплекте.

В основу концепта формы легла атмосфера на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу». Элементы на майке в виде волн символизируют звуки поддержки болельщиков команды. Таким образом, форма объединяет фанатов, команду и историю клуба.

Напомним, в завершившемся сезоне «Реал» занял третье место в примере и выбыл на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

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