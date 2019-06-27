Виейра и Джеррард претендуют на пост главного тренера «Ньюкасла» «Сороки» ищут замену покинувшему клуб Бенитесу.

Новыми претендентами на пост главного тренера «Ньюкасла» стали француз Патрик Виейра и англичанин Стивен Джеррард, сообщает The Telegraph.

43-летний Виейра с лета прошлого года работает в «Ницце», которую привел к седьмому месту в лиге 1 в завершившемся сезоне. Всего в 41 матче под его руководством «орлы» одержали 16 побед при 12 ничьих и 13 поражениях. Ранее Виейра тренировал «Нью-Йорк Сити».

39-летний Джеррард дебютировал в прошлом сезоне в «Рейнджерс» и стал серебряным призером чемпионата Шотландии. В 60 матчах команда одержала 32 победы при 18 ничьих и десяти поражениях.

Напомним, ранее стало известно, что «Ньюкасл» не смог договориться с нынешним главным тренером Рафаэлем Бенитесом о продлении контракта. Испанец официально покинет клуб 30 июня.

Также кандидатами на пост главного тренера «сорок» назывались Микель Артета, Шон Дайч, Джованни ван Бронкхорст, Клаудио Раньери и Авраам Грант.