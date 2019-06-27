«Спартак» объявил об аренде Тимофеева в «Крыльях Советов» - Советский спорт
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27 июня 2019 14:46ФутболЛипкин Антон

«Спартак» объявил об аренде Тимофеева в «Крыльях Советов»

Полузащитник выступал за клуб из Самары в весенней части прошлого сезона.

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев продолжит играть в «Крыльях Советов» на правах аренды, сообщает официальный сайт красно-белых. Соглашение между клубами рассчитано на один сезон.

25-летний Тимофеев провел в «Крыльях Советов» также в аренде весеннюю часть завершившего сезона. В 12 матчах за клуб он забил один гол и сделал одну результативную передачу и помог команде сохранить место в премьер-лиге.

Отметим, что в «Спартаке» на счету Тимофеева один гол и одна результативная передача в 32 матчах. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до 2022 года.

«Крылья Советов» готовятся к сезону на сборе в Австрии, где с командой также тренируется бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров.

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