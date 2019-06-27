В «Барселоне» подтвердили информацию о желании Неймара вернуться в клуб - Советский спорт
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27 июня 2019 15:02ФутболГичунцев Артур

В «Барселоне» подтвердили информацию о желании Неймара вернуться в клуб

Бразилец выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год.

Вице-президент «Барселоны» Хорди Кардонер сообщил, что нападающий «ПСЖ» Неймар рассчитывает подписать соглашение с каталонским клубом.

«Он хочет вернуться, но этот вопрос не обсуждался советом директоров. В СМИ пишут, что мы уже договорились о его трансфере, но правда в том, что мы даже не выходили с ним на связь.

Честно говоря, я не удивлен его желанием вернуться. Такое уже случалось не раз. Вспомните Пике, Фабрегаса.

Что касается Неймара, то это отличный игрок, но нам нужно проанализировать его уход, если однажды подписание этого футболиста станет реальным», – цитирует Кардонера Marca.

Неймар покинул «ПСЖ» в 2017 году за 222 млн евро.

Добавим, что его контракт с чемпионом Франции в силе до 2022 года.

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