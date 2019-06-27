«Интер» за несколько часов продал все абонементы на следующий сезон

Миланский «Интер» в рекордные сроки распродал все абонементы на сезон-2019/20.
Отмечается, что фанаты «нерадзурри» оформили покупки билетов за несколько часов до старта продаж.
Напомним, «Интер» выступает на стадионе «Сан-Сиро», который вмещает 80 тысяч зрителей.
Ранее стало известно, что новым наставником команды стал бывший тренер «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» Антонио Конте.
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