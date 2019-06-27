Главный нарколог России: Концовка таких курильщиков, как Сарри известна: слабоумие и ранняя смерть

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал о возможных проблемах наставника «Ювентуса» Маурицио Сарри, которые могут возникнуть из-за курения сигарет.
«Концовка таких злостных курильщиков, как Сарри, известна: атеросклероз сосудов нижних конечностей, мозга и сердца, а также, как при употреблении любого наркотика или алкоголя, слабоумие и ранняя смерть.
Рак бывает не у всех при курении, но тогда обязательно будет что-то другое. Если рак, то необязательно легких, может быть и ротовой полости, и горла, и мочевого пузыря. Остатки смолы проглатываются, а это канцероген, который может осесть где угодно. Где слабое место, там и рванет», – цитирует специалиста «Чемпионат».
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Мина замедленного действия под КХЛ. Что пугает по итогам драфта-2019На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков. Дзюба – лучший, лимит – «8+17». Что решили на Исполкоме РФСВ Доме футбола завершилось заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза, в работе которого принимал участие Министр спорта РФ Павел Колобков. «Ростов» – «Спартак» – 2:0. Как это было«Советский спорт» провел текстовую трансляцию контрольного матча. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК! Жесткая колонка СлавинаНаш обозреватель реагирует на заявление комиссара НХЛ Гари Беттмэна и считает, что обновленный Кубок мира вполне способен заменить Олимпийские игры. Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне. Немыслимый гол Руни и волшебный прыжок Шараповой. Главное за сутки Рассказываем о том, что обсуждают в мире спорта прямо сейчас. Некоторые события вы могли пропустить, а зря. Вратарей – на цепь, нападающим – вольница! Но как быть СКА и сборной?Вслед за НХЛ ряд изменений в правила на днях внесла ФХР. Но если за океаном детализировали дополнительные моменты, когда тренерам и судьям можно брать видеопросмотр, то у нас решено скорректировать разметку площадки. Любопытный форвард вернулся в Россию: кто он такой и зачем нужен «Авангарду»Это Никита Щербак. Ему 23 года. Он играл за океаном. Каков его уровень? Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы. Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6. Карпин снова обыграл «Спартак». Кононову не помог даже ПонсеСтартовый матч предсезонного турнира в Австрии принес победу «Ростову» Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Александр Дюков: России надо равняться на немцев, а не на исландцевГлава Российского футбольного союза подвел итоги исполкома, на котором был принят новый лимит на легионеров в РПЛ. Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии. Лимит-2020/21: кому проблема, а кому семечкиРазбираемся, по каким клубам премьер-лиги новый лимит ударил бы больнее всего, если бы выступил в силу уже с ближайшего сезона. Наши вратари подминают НХЛ под себя. У Бобровского и Василевского будет подмогаВ ближайшие несколько лет представительство российских вратарей в НХЛ может расшириться. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6. Товарищ Беттмэн, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой?На днях комиссар НХЛ Гари Беттмэн заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого. Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.