Главный нарколог России: Концовка таких курильщиков, как Сарри известна: слабоумие и ранняя смерть Ранее 60-летний итальянец заявил, что скуривает в день по 60 сигарет.

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал о возможных проблемах наставника «Ювентуса» Маурицио Сарри, которые могут возникнуть из-за курения сигарет.

«Концовка таких злостных курильщиков, как Сарри, известна: атеросклероз сосудов нижних конечностей, мозга и сердца, а также, как при употреблении любого наркотика или алкоголя, слабоумие и ранняя смерть.

Рак бывает не у всех при курении, но тогда обязательно будет что-то другое. Если рак, то необязательно легких, может быть и ротовой полости, и горла, и мочевого пузыря. Остатки смолы проглатываются, а это канцероген, который может осесть где угодно. Где слабое место, там и рванет», – цитирует специалиста «Чемпионат».