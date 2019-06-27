Мурило сыграет с первых минут в матче со «Злином» Семин включил бразильца в стартовый состав.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал стартовый состав команды на контрольный матч со «Злином» на сборе в Австрии.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Коломейцев, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Савин, Идову, Магкеев, Тугарев, Лысов, Эдер, Куликов, Дорофеев, Лапшов, Рыбчинский, Миронов, Долгов, Сулейманов, Кварацхелия.

Менее, чем через час начинаем наш второй контрольный матч #ЛокоЗлин ✌🏼



Как вам состав? 🧐 pic.twitter.com/nQiSN9j4vK — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) June 27, 2019

Отметим, что для «Локомотива» этот матч станет вторым на сборе в Австрии. В понедельник красно-зеленые победили «Аустрию» из Клагенфурт-ам-Вертерзере (3:1).

Напомним, что после перехода Мурило из «Крузейро» Семин заявил, что не знаком с возможностями этого центрального защитника.

Начало игры «Локомотив» – «Злин» – в 17:00 (мск).