Мурило сыграет с первых минут в матче со «Злином» - Советский спорт
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27 июня 2019 16:50ФутболЛипкин Антон

Мурило сыграет с первых минут в матче со «Злином»

Семин включил бразильца в стартовый состав.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал стартовый состав команды на контрольный матч со «Злином» на сборе в Австрии.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Коломейцев, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Савин, Идову, Магкеев, Тугарев, Лысов, Эдер, Куликов, Дорофеев, Лапшов, Рыбчинский, Миронов, Долгов, Сулейманов, Кварацхелия.

Отметим, что для «Локомотива» этот матч станет вторым на сборе в Австрии. В понедельник красно-зеленые победили «Аустрию» из Клагенфурт-ам-Вертерзере (3:1).

Напомним, что после перехода Мурило из «Крузейро» Семин заявил, что не знаком с возможностями этого центрального защитника.

Начало игры «Локомотив» – «Злин» – в 17:00 (мск).

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