Родственник Натхо: Бибрас согласился бы на возвращение в ЦСКА

Адам Натхо, родственник бывшего полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо, сообщил, что 31-летний футболист готов рассмотреть вариант с возвращением в московский клуб.
«Это возможно, когда и ЦСКА хочет, и Натхо. А здесь пока я не могу сказать, что есть обоюдное желание. Если бы последовало от ЦСКА предложение, то, думаю, Бибрас согласился бы. Столько лет провел в клубе! Ему там было комфортно», – цитирует Адама Натхо Sport24.ru.
В 2018 году Натхо перебрался в греческий «Олимпиакос», а летом этого года покинул команду.
В чемпионате России он также выступал за казанский «Рубин».
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