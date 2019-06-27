Родственник Натхо: Бибрас согласился бы на возвращение в ЦСКА - Советский спорт
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27 июня 2019 18:07ФутболГичунцев Артур

Родственник Натхо: Бибрас согласился бы на возвращение в ЦСКА

Хавбек выступал за армейцев с 2014 по 2018 год.

Адам Натхо, родственник бывшего полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо, сообщил, что 31-летний футболист готов рассмотреть вариант с возвращением в московский клуб.

«Это возможно, когда и ЦСКА хочет, и Натхо. А здесь пока я не могу сказать, что есть обоюдное желание. Если бы последовало от ЦСКА предложение, то, думаю, Бибрас согласился бы. Столько лет провел в клубе! Ему там было комфортно», – цитирует Адама Натхо Sport24.ru.

В 2018 году Натхо перебрался в греческий «Олимпиакос», а летом этого года покинул команду.

В чемпионате России он также выступал за казанский «Рубин».

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