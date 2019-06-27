Массимо Каррера: Никогда бы не пошел работать в ЦСКА Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что ответил бы отказом на предложение возглавить ЦСКА.

- У вас сохранились прекрасные отношения с болельщиками «Спартака», но если завтра вам предложат возглавить ЦСКА, вы согласитесь?

- Нет, я бы никогда не пошел туда. ЦСКА – исторический соперник «Спартака», и я бы никогда не предал болельщиков красно-белых.

Я бы вернулся в Россию, чтобы тренировать, потому что у меня прекрасная воспоминания об этой огромной нации, где я также допился хороших результатов на личном уровне. Я жду несколько звонков, но до сих пор никаких контактов не было, – приводит ITA Sport Press слова итальянца.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые после 16-летнего перерыва стали чемпионами России и впервые в своей истории завоевали Суперкубок страны.

Ранее Каррера высказался о своем увольнении из московского клуба.