Массимо Каррера: Никогда бы не пошел работать в ЦСКА - Советский спорт
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27 июня 2019 18:29Футбол

Массимо Каррера: Никогда бы не пошел работать в ЦСКА

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что ответил бы отказом на предложение возглавить ЦСКА.

- У вас сохранились прекрасные отношения с болельщиками «Спартака», но если завтра вам предложат возглавить ЦСКА, вы согласитесь?
- Нет, я бы никогда не пошел туда. ЦСКА исторический соперник «Спартака», и я бы никогда не предал болельщиков красно-белых.

Я бы вернулся в Россию, чтобы тренировать, потому что у меня прекрасная воспоминания об этой огромной нации, где я также допился хороших результатов на личном уровне. Я жду несколько звонков, но до сих пор никаких контактов не было, – приводит ITA Sport Press слова итальянца.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые после 16-летнего перерыва стали чемпионами России и впервые в своей истории завоевали Суперкубок страны.

Ранее Каррера высказался о своем увольнении из московского клуба.

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