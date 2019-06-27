Отец Мойзе Кина рассказал, при каких условиях форвард «Юве» примет предложение «Интера» Ранее сообщалось, что миланский клуб готов заполучить его, отправив в Турин нападающего Мауро Икарди.

Биру Джин Кин, отец форварда «Ювентуса» Мойзе Кина, прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер».

«Интер» – это его дом. Он выбрал этот клуб в детстве, поэтому, ему следует перейти туда. Но все, конечно, зависит от предложений, которые будут поступать.

Если «Интер» предложит больше, чем он зарабатывает сейчас, то он перейдет в миланский клуб», – цитирует отца футболиста Passioneinter.

Кин выступает за первый состав «Юве» с 2018 году. За это время 19-летний итальянец провел 21 матч, забил 8 голов и отдал один голевой пас.