«Рома» ведет переговоры о трансфере бывшего защитника «Барселоны» Такой информацией располагает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.

Защитник «Бетиса» Марк Бартра привлек внимание руководства «Ромы».

Согласно источнику, его агент уже встретился со спортивным директором «волков» Джанлукой Петраки и остался доволен беседой.

Напомним, Бартра является воспитанником «Барселоны». Он выступал за основу испанского клуба с 2012 по 2016 год, после чего отправился в «Боруссию» Дортмунд.

В 2018 году Бартра перешел в «Бетис» и подписал контракт на пять лет.

В минувшем сезоне 28-летний защитник отыграл 46 матчей и забил один гол.