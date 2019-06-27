«Рома» ведет переговоры о трансфере бывшего защитника «Барселоны»

Защитник «Бетиса» Марк Бартра привлек внимание руководства «Ромы».
Согласно источнику, его агент уже встретился со спортивным директором «волков» Джанлукой Петраки и остался доволен беседой.
Напомним, Бартра является воспитанником «Барселоны». Он выступал за основу испанского клуба с 2012 по 2016 год, после чего отправился в «Боруссию» Дортмунд.
В 2018 году Бартра перешел в «Бетис» и подписал контракт на пять лет.
В минувшем сезоне 28-летний защитник отыграл 46 матчей и забил один гол.
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