Арнор Сигурдссон: Есть проблемы с задней поверхностью бедра, но не знаю, насколько все серьезно Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о травме, которая не позволила ему сыграть в матче против ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии.

— У меня есть проблемы с задней поверхностью бедра. Пока не знаю, насколько все серьезно, — рассказал Сигурдссон в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что на данную минуту идет первый тайм встречи, счет равный – 0:0.