Арнор Сигурдссон: Есть проблемы с задней поверхностью бедра, но не знаю, насколько все серьезно - Советский спорт
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27 июня 2019 19:44Футбол

Арнор Сигурдссон: Есть проблемы с задней поверхностью бедра, но не знаю, насколько все серьезно

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о травме, которая не позволила ему сыграть в матче против ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии.

— У меня есть проблемы с задней поверхностью бедра. Пока не знаю, насколько все серьезно, — рассказал Сигурдссон в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что на данную минуту идет первый тайм встречи, счет равный – 0:0.

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