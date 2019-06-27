Арнор Сигурдссон: Есть проблемы с задней поверхностью бедра, но не знаю, насколько все серьезно

— У меня есть проблемы с задней поверхностью бедра. Пока не знаю, насколько все серьезно, — рассказал Сигурдссон в эфире «Матч ТВ».
Добавим, что на данную минуту идет первый тайм встречи, счет равный – 0:0.
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