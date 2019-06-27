«Краснодар» одержал победу над ЦСКА в матче предсезонного турнира в Австрии - Советский спорт
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27 июня 2019 20:53Футбол

«Краснодар» одержал победу над ЦСКА в матче предсезонного турнира в Австрии

Футболисты «Краснодара» переиграли ЦСКА (1:0) в первом матче на предсезонном турнире, который проходит в австрийском Пеллау.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал защитник краснодарской команды Александр Мартынович, отличившийся в компенсированное время первого тайма.

В следующей встрече на турнире «Краснодар» 30 июня сыграет против «Ростова», а ЦСКА встретится в этот же день со «Спартаком».

Товарищеский матч

«Краснодар» – ЦСКА – 1:0 (1:0).

Голы: 1:0 – Мартынович (45).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Васин, Магнуссон, Тикнизян, Марадишвили, Ефремов, Обляков, Бийол, Нисимура, Чалов.

«Краснодар»: Сафонов, Скопинцев, Бородин, Мартынович, Стоцкий, Намли, Камболов, Уткин, Вандерсон, Ари, Сулейманов.

Положение команд: «Ростов» – 3 (1), «Краснодар» – 3 (1), ЦСКА – 0 (1), «Спартак» – 0 (1).

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