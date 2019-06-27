«Вильярреал» готов продать Черышева в «Валенсию» за 5 миллионов евро «Вильярреал» согласился продать российского полузащитника Дениса Черышева в «Валенсию» за 5 миллионов евро.

Как сообщает Marca, «Валенсия» вернулась к варианту с покупкой Черышева после того как не смогла приобрести хавбека «Барселоны» Дениса Суареса. Цена в 15 миллионов евро, запрошенная за переход Суареса, оказалась слишком высокой для «летучих мышей».

Напомним, что в минувшем сезоне Черышев выступал за «Валенсию» на правах аренды и у клуба оставалась опция на выкуп контракта россиянина за 7 миллионов евро. Однако срок соглашения с «Вильярреалом» о выкупе уже истек.

По информации издания, «Вильярреал» не рассчитывает в следующем сезоне на Черышева, потому согласился на новое предложение «Валенсии» о трансфере 28-летнего вингера за 5 миллионов евро.

Добавим, что в завершившемся сезоне Черышев провел за «Валенсию» 41 встречу, записав на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач.