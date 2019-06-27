«Вильярреал» готов продать Черышева в «Валенсию» за 5 миллионов евро - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 июня 2019 22:48Футбол

«Вильярреал» готов продать Черышева в «Валенсию» за 5 миллионов евро

«Вильярреал» согласился продать российского полузащитника Дениса Черышева в «Валенсию» за 5 миллионов евро.

Как сообщает Marca, «Валенсия» вернулась к варианту с покупкой Черышева после того как не смогла приобрести хавбека «Барселоны» Дениса Суареса. Цена в 15 миллионов евро, запрошенная за переход Суареса, оказалась слишком высокой для «летучих мышей».

Напомним, что в минувшем сезоне Черышев выступал за «Валенсию» на правах аренды и у клуба оставалась опция на выкуп контракта россиянина за 7 миллионов евро. Однако срок соглашения с «Вильярреалом» о выкупе уже истек.

По информации издания, «Вильярреал» не рассчитывает в следующем сезоне на Черышева, потому согласился на новое предложение «Валенсии» о трансфере 28-летнего вингера за 5 миллионов евро.

Добавим, что в завершившемся сезоне Черышев провел за «Валенсию» 41 встречу, записав на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач.

26/06 17:00Футбол
Андрей Червиченко: 30 процентов легионеров покупаются, чтобы разворовать бюджетБывший президент «Спартака» прокомментировал принятый на исполкоме РФС новый лимит на легионеров.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
26/06 11:30Хоккей
Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за суткиРассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо.
27/06 16:05Хоккей
Вратарей – на цепь, нападающим – вольница! Но как быть СКА и сборной?Вслед за НХЛ ряд изменений в правила на днях внесла ФХР. Но если за океаном детализировали дополнительные моменты, когда тренерам и судьям можно брать видеопросмотр, то у нас решено скорректировать разметку площадки.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
25/06 14:00Хоккей
Наши вратари подминают НХЛ под себя. У Бобровского и Василевского будет подмогаВ ближайшие несколько лет представительство российских вратарей в НХЛ может расшириться.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
27/06 17:55Футбол
На Кубке Америки начинается жара: бразильцы распечатают плей-офф«Туристические» Япония и Катар уехали домой, как и Боливия с Эквадором. Теперь «взрослые дяди» определят победителя 46-го турнира в истории.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
27/06 07:47Футбол
Анатолий Байдачный: Проще было СССР не разрушить, чем заманить белорусов в РПЛИзвестный в прошлом советский нападающий, серебряный призер Евро-1972, бывший главный тренер минского «Динамо» и шести российских клубов назвал невозможным даже в будущем участие в РПЛ представителей Белоруссии.
26/06 21:15Футбол
Карпин снова обыграл «Спартак». Кононову не помог даже ПонсеСтартовый матч предсезонного турнира в Австрии принес победу «Ростову»
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
26/06 17:30Футбол
Буффон захотел вернуться в «Ювентус». А другие суперкамбэки помните?Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон решил продолжить карьеру в 41 год и спустя сезон вернется в «Ювентус» – клуб, где стал знаменитым. По этому поводу вспоминаем другие камбэки суперветеранов. 
25/06 10:15Хоккей
Мина замедленного действия под КХЛ. Что пугает по итогам драфта-2019На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
27/06 21:16Футбол
Захват с юга: «Краснодар» вслед за «Ростовом» обыграл московского грандаВо втором матче предсезонного турнира в Австрии «быки» взяли верх над ЦСКА
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
26/06 20:00Футбол
Лимит-2020/21: кому проблема, а кому семечкиРазбираемся, по каким клубам премьер-лиги новый лимит ударил бы больнее всего, если бы выступил в силу уже с ближайшего сезона.
26/06 06:30Хоккей
Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из нашихДвукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
Новости
00:00 Баскетбол Андрей Кириленко: Все впечатление смазала последняя минута матча с Бельгией
23:46 Футбол Виктор Гончаренко: Подобные матчи – хорошая возможность оценить молодых футболистов
23:38 Футбол Владимир Быстров: Игра получилась боевая, а тренеры получили пищу для размышления
23:24 Футбол «Арсенал» подписал контракт с Пантелеевым
23:21 Футбол Ткачев подписал контракт с тульским «Арсеналом»
23:00 Футбол Илья Кутепов: В новом сезоне должны очень хорошо выступить, чтобы исправиться за прошлый
22:48 Футбол «Вильярреал» готов продать Черышева в «Валенсию» за 5 миллионов евро
22:26 Футбол Рабьо готов подписать новый контракт с «ПСЖ»
22:11 Футбол «ПСЖ» хочет продать Паредеса в «Милан» или «Интер»
21:49 Баскетбол «Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге
21:38 Футбол Хадсон-Одои в ближайшее время подпишет новый контракт с «Челси»
21:28 Теннис Александрова проиграла Плишковой в четвертьфинале турнира в Истбурне
21:14 Футбол Василий Павлов: В «Черноморце» меня приняли просто великолепно
21:14 Футбол Российский легионер на Украине рассказал, как к нему относятся   
20:59 Футбол Олег Веретенников: Жалею, что «Ротор» так и не стал чемпионом России, мы этого заслуживали
20:57 Футбол Единственный россиянин в чемпионате Украины: На шикарную жизнь тут не заработаешь
20:53 Футбол «Краснодар» одержал победу над ЦСКА в матче предсезонного турнира в Австрии
20:42 Баскетбол Баскетболистки сборной России проиграли Бельгии на старте Евро-2019
20:30 Теннис Американка Гауфф стала самой молодой участницей в истории Уимблдона
20:23 Хоккей «Каролина» выкупит контракт форварда Марло
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика