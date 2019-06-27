Ткачев подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Как сообщает пресс-служба команды, соглашение подписано сроком до 2021 года.
Напомним, в двух последних сезонах Ткачев выступал за тульскую команду на правах аренды. В чемпионате России-2018/19 хавбек провел 26 матчей, забил пять мячей и отметился шестью голевыми передачами.
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