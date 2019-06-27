Владимир Быстров: Игра получилась боевая, а тренеры получили пищу для размышления - Советский спорт
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27 июня 2019 23:38Футбол

Владимир Быстров: Игра получилась боевая, а тренеры получили пищу для размышления

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился мнением о матче между ЦСКА и «Краснодаром» (0:1) в рамках предсезонного турнира в Австрии.

- Игра получилась боевая, никто не уступал. Тренеры получили пищу для размышления. Пока «Краснодар» в центральной части поля не нашел свою игру. У команды много новых игроков. А что касается пенальти в ворота «Краснодара», то он был, - рассказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что единственный мяч в этой встрече в компенсированное время первого тайма на свой счет записал защитник краснодарской команды Александр Мартынович.

В следующем матче на турнире «Краснодар» сыграет против «Ростова», а ЦСКА встретится со «Спартаком». Обе встречи пройдут 30 июня.

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