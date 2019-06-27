Виктор Гончаренко: Подобные матчи – хорошая возможность оценить молодых футболистов Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:1) в рамках предсезонного турнира в Австрии.

— Мы уже привыкли, что у нас ограниченный ресурс игроков, вне зависимости в каком турнире мы играем. Хотелось, чтобы больше было замен, но буквально несколько человек на днях у нас выбыло из состава. С другой стороны, мне чем нравятся подобные матчи — это хорошая возможность оценить молодых футболистов.

Всегда тяжело выделять какие-то положительные моменты, когда ты проигрываешь, и наоборот, даже при плохой, но победной игре легче принимать и анализировать этот результат. Из плюсов, это то, что мы получили практику на хорошем уровне и провели матч без травм, — рассказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что единственный мяч в этой встрече на свой счет записал защитник «Краснодара» Александр Мартынович, отличившийся в компенсированное время первого тайма.

Добавим, что в следующем матче на турнире «Краснодар» сыграет против «Ростова», а ЦСКА встретится со «Спартаком». Обе встречи пройдут 30 июня.