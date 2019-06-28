Защитник «Кристал Пэлас» Ван-Биссака завтра подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Sky Sports, защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака успешно прошел медицинское обследование и завтра подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что команды достигли договоренности по трансферу правого защитника молодежной сборной Англии.
По информации издания, переход 21-летнего форварда обойдется манкунианцам в 50 миллионов евро, еще 5 миллионов «Кристал Пэлас» сможет получить в качестве различных бонусов.
Напомним, что в завершившемся сезоне Ван-Биссака провел 39 матчей за «Кристал Пэлас» в различных турнирах и записал на свой счет четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
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