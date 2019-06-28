Александр Мартынович: Ни перед кем не стоит первостепенной задачи выиграть турнир в Австрии Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче первого тура предсезонного турнира, который в эти дни проходит в Австрии.

— Ни перед кем не стоит первостепенной задачи выиграть кубок. Гораздо важнее подготовиться к чемпионату. Все решают свои задачи. Тут собрались более-менее равные команды, так что какие-то эпизоды решают матчи, — рассказал Мартынович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Мартынович стал автором единственного гола в этой встрече. Защитник отличился после подачи углового на 1-й минуте компенсированного времени первого тайма.

В следующем матче на турнире «Краснодар» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 30 июня.