Александр Мартынович: Ни перед кем не стоит первостепенной задачи выиграть турнир в Австрии

— Ни перед кем не стоит первостепенной задачи выиграть кубок. Гораздо важнее подготовиться к чемпионату. Все решают свои задачи. Тут собрались более-менее равные команды, так что какие-то эпизоды решают матчи, — рассказал Мартынович в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что Мартынович стал автором единственного гола в этой встрече. Защитник отличился после подачи углового на 1-й минуте компенсированного времени первого тайма.
В следующем матче на турнире «Краснодар» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 30 июня.
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