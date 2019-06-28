Бразилия победила Парагвай по пенальти и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Бразилии нанесла поражение Парагваю (0:0, по пенальти – 4:3) в матче ¼ финала Кубка Америки на «Гремио Арене» в Порту-Алегри.
Отметим, что с 58-й минуты Парагвай играл в меньшинстве после удаления защитника Фабиана Бальбуэна.
В послематчевой серии пенальти у бразильцев не забил форвард Роберто Фирмино, у соперника – защитник Густаво Гомес и форвард Дерлис Гонсалес.
В полуфинале соперником Бразилии станет победитель матча Венесуэла – Аргентина.
Порту-Алегри (Бразилия)
Кубок Америки
Плей-офф
¼ финала
Бразилия – Парагвай – 0:0, по пенальти – 4:3
Удаление: Бальбуэна (Парагвай), 58.
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