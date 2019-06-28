Форвард сборной Бразилии Ришарлисон заболел свинкой - Советский спорт
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28 июня 2019 09:30ФутболЛипкин Антон

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон заболел свинкой

Его поместили на карантин.

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон, скорее всего, не сыграет в плей-офф Кубка Америки.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 22-летний нападающий заболел свинкой. Перед матчем ¼ финала с Парагваем (0:0, по пенальти – 4:3) Ришарлисона изолировали от команды. Он остается в своей комнате отеля и получает все необходимое медицинское обеспечение. При этом в ближайшее время всем остальным игрокам будут сделаны прививки.

Отметим, что Ришарлисон выходил в стартовом составе пентакампеонов в двух стартовых матчах команды на турнире – с Боливией (3:0) и Венесуэлой (0:0).

Добавим, что в полуфинале 2 июля Бразилия сыграет с победителем матча Венесуэла – Аргентина.

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