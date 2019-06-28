Айртон вернется в общую группу «Спартака» в ближайшее время В матче с «Ростовом» бразилец получил ушиб голенстопа, ударившись о рекламный щит.

Защитник «Спартака» Айртон занимался накануне на сборе в Австрии по индивидуальной программе. Как сообщает официальный сайт клуба, 22-летний бразилец работал в тренажерном зале с тренером по реабилитации.

Напомним, в среду в матче предсезонного турнира с «Ростовом» (0:2) в Пеллау Айртон получил ушиб голеностопа в результате удара о рекламный щит. В ближайшее время защитник должен вернуться в общую группу.

До конца сбора «Спартак» проведет еще два матча в Австрии: 30 июня с ЦСКА и 4 июля с «Краснодаром».

В первом туре нового чемпионата команда сыграет 13 июля с «Сочи» на «Открытие Арене».