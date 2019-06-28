Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг готов перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.
30-летний габонец выступает за «канониров» с января 2018 года и в завершившемся сезоне стал одним из трех лучших бомбардиров премьер-лиги, забив 22 гола в 36 матчах.
Теперь Обамеянг согласен стать игроком «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают его на замену бельгийцу Ромелу Лукаку, который близок к переходу в «Интер».
Напомним, в 2012 году «Манчестер Юнайтед» уже покупал нападающего у «Арсенала» – Робина ван Перси.
Контракт Обамеянга со столичным клубом рассчитан до 2021 года.
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из нашихДвукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто. В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось?Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Анзор Кавазашвили: Вызвал бы на дуэль за такой лимит!Прославленный советский вратарь, по традиции, остро высказался о последних важных событиях в нашем футболе. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы. Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за суткиРассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо. Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Александр Дюков: России надо равняться на немцев, а не на исландцевГлава Российского футбольного союза подвел итоги исполкома, на котором был принят новый лимит на легионеров в РПЛ. Павел Бучневич: Кузнецов в «Вашингтоне» всех русскому мату научил! ЭксклюзивНападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, как проводит отпуск, любви к футболу и автомобилю, по которому его сразу узнают на улицах родного Череповца. Победа Бразилии, продажа Черышева и дом Шараповой. Главное за суткиРассказываем о главных событиях последних часов – вдруг вы пропустили что-то важное. Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса. Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд. Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо! Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Немыслимый гол Руни и волшебный прыжок Шараповой. Главное за сутки Рассказываем о том, что обсуждают в мире спорта прямо сейчас. Некоторые события вы могли пропустить, а зря. Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии. Великий Луонго завершил карьеру. Его место займет Бобровский?40-летний канадец внезапно объявил о завершении спортивной карьеры. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники. Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.