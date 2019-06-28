Обамеянг согласился перейти в «Манчестер Юнайтед» Габонец может заменить в составе манкунианцев Лукаку.

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг готов перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

30-летний габонец выступает за «канониров» с января 2018 года и в завершившемся сезоне стал одним из трех лучших бомбардиров премьер-лиги, забив 22 гола в 36 матчах.

Теперь Обамеянг согласен стать игроком «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают его на замену бельгийцу Ромелу Лукаку, который близок к переходу в «Интер».

Напомним, в 2012 году «Манчестер Юнайтед» уже покупал нападающего у «Арсенала» – Робина ван Перси.

Контракт Обамеянга со столичным клубом рассчитан до 2021 года.