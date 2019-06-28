Игорь Шалимов: Теперь не будет 10-12 легионеров, половина которых сидит на лавке - Советский спорт
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28 июня 2019 12:52ФутболЛипкин Антон

Игорь Шалимов: Теперь не будет 10-12 легионеров, половина которых сидит на лавке

С сезона-2020/2021 клубы могут заявлять не больше восьми иностранцев на сезон.

Бывший полузащитник сборной России Игорь Шалимов высказался о новом формате лимита на легионеров.

На этой неделе исполком РФС принял решение, что, начиная с сезона-2020/2021, в заявку на сезон команду могут внести не больше восьми иностранцев. При этом ограничений на количество легионеров на поле не будет.

«Сильных изменений не будет, – приводит News.ru слова Шалимова. – В малых количествах игр мы увидим всех восемь легионеров на поле.

В среднем так и останется, как в прошлых сезонах. Положительный момент – не будет 10-12 легионеров, половина из которых сидит на лавке».

Напомним, в предстоящем сезоне будет действовать прежний формат лимита на легионеров – «6+5», при котором за команду могут играть не больше шести иностранных игроков.

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