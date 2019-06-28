ЦСКА подтвердил переход Ткачева в «Арсенал»

Полузащитник ЦСКА Сергей Ткачев стал игроком «Арсенала», сообщает официальный сайт армейцев.
30-летний игрок уже провел за «Арсенал» два сезона (2017-2019), но играл за команду на правах аренды. Теперь клуб выкупил его трансфер. В завершившемся чемпионате на счету Ткачева пять голов и семь результативных передач в 26 матчах.
Напомним, что Ткачев стал игроком ЦСКА в январе 2016 года и помог команде завоевать золотые медали в чемпионате России сезона-2015/2016. Всего он сыграл за команду в 11 матчах.
В конце июля «Арсенал», занявший в премьер-лиге шестое место, дебютирует в еврокубках. Во втором квалификационном раунде команда сыграет с победителем пары «Нефтчи» (Азербайджан) – «Сперанца» (Молдавия).
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