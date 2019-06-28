РФС: Симонян находился на плановом обследовании и уже вернулся домой - Советский спорт
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28 июня 2019 14:22Футбол

РФС: Симонян находился на плановом обследовании и уже вернулся домой

Пресс-служба РФС прокомментировала информацию о госпитализации первого вице-президента организации Никиты Симоняна в реанимацию одной из московских больниц.

«Сообщаем, что первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян сегодня находился на плановом обследовании в одной из московских больниц и уже вернулся домой. О его госпитализации речи не идет», — цитирует пресс-службу организации Sport24.ru.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник сообщила, что у Симоняна диагностировали вертебро-базилярную недостаточность.

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