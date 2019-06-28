РФС: Симонян находился на плановом обследовании и уже вернулся домой

«Сообщаем, что первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян сегодня находился на плановом обследовании в одной из московских больниц и уже вернулся домой. О его госпитализации речи не идет», — цитирует пресс-службу организации Sport24.ru.
Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник сообщила, что у Симоняна диагностировали вертебро-базилярную недостаточность.
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