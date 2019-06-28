«Рома» купила Неделчару у «Уфы» Сумма трансфера составила четыре миллиона евро.

Защитник «Уфы» Ионуц Неделчару продолжит карьеру в «Роме», сообщает «Чемпионат.com». Сумма трансфера 23-летнего румына составила четыре миллиона евро.

Неделчару перешел в «Уфу» в феврале 2018 года из «Динамо» (Бухарест), воспитанником которого он является. За полтора сезона в российском клубе игрок провел 44 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. 27 марта 2018 года Неделчару дебютировал в сборной Румынии, за которую с тех пор сыграл в четырех матчах.

Добавим, что румын выступает на позиции центрального защитника, хотя также может сыграть на позиции опорного полузащитника.

В прошлом сезоне «Рома» заняла шестое место в серии A и в сентябре сыграет на групповом этапе Лиги Европы. В межсезонье новым главным тренером команды стал португалец Паулу Фонсека, который предыдущие три года возглавлял «Шахтер».