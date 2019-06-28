Защитник «Краснодара» перешел в «Теплице»

Вчера 20-летний футболист прошел медосмотр и уже занимается с новой командой. Как сообщает пресс-служба чешской команды, защитник будет играть за клуб под 45 номером.
Напомним, что ранее в Теплице перешел 22-летний защитник «Краснодара» Евгений Назаров.
- У меня были лучшие рекомендации от Назарова как о клубе, так и городе, - прокомментировал свой переход Парадин.
Добавим, что в минувшем сезоне Парадин провел 24 встречи в первенстве ФНЛ за «Краснодар-2» записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
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