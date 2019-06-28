Дмитрий Комбаров: Моя новая команда – «Крылья Советов»

Защитник Дмитрий Комбаров объявил, что его новой командой стали «Крылья Советов».
«Моя новая команда – «Крылья Советов». Рад приступить к работе в ней! Приложу все усилия для достижения максимального результата», – написал 32-летний игрок обороны в инстаграме.
Ранее стало известно, что Комбаров отправился с «Крыльями Советов» на сборы в Австрию. На прошлой неделе игрок расторг контракт со «Спартаком», за который играл с 2010 года. За девять лет Комбаров, выступающий на левом фланге обороны, провел за красно-белых 274 матча и забил 27 голов.
В первом туре нового чемпионата России 14 июля «Крылья Советов» сыграют дома с ЦСКА.
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