«Никогда не сдавайся, Фернандо!» «Зенит» поддержал Риксена Футболисты «Зенита» провели акцию в поддержку бывшего защитника клуба Фернандо Риксена.

Как сообщает пресс-служба клуба, команда, перед утренней тренировкой футболисты, тренерский штаб и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддержали экс-полузащитника петербуржцев.

«Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета «Зенита», с вами. Не сдавайтесь!» – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, что 42-летний голландский защитник борется с боковым амиотрофическим склерозом.

Добавим, что за три года (2006-2009) в составе петербуржцев Риксен провел 45 матчей, в которых отметился двумя мячами и двумя результативными передачами. Вместе с «Зенитом» он завоевал три трофея – Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.