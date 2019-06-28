«Никогда не сдавайся, Фернандо!» «Зенит» поддержал Риксена

Как сообщает пресс-служба клуба, команда, перед утренней тренировкой футболисты, тренерский штаб и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддержали экс-полузащитника петербуржцев.
«Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета «Зенита», с вами. Не сдавайтесь!» – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.
Напомним, что 42-летний голландский защитник борется с боковым амиотрофическим склерозом.
Добавим, что за три года (2006-2009) в составе петербуржцев Риксен провел 45 матчей, в которых отметился двумя мячами и двумя результативными передачами. Вместе с «Зенитом» он завоевал три трофея – Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.
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