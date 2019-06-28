Георгий Джикия: Промес забил два гола за сборную, и возвращение в «Спартак» стало невозможным Голландец подписал контракт с «Аяксом».

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о вероятности возвращения полузащитника Квинси Промеса в «Спартак».

После окончания сезона сообщалось о том, что 27-летний голландец, перешедший в августе прошлого года в «Севилью», может снова стать игроком красно-белых. Однако на этой неделе Промес подписал контракт со своим родным клубом – «Аяксом».

«Я позвонил ему и спросил, возможен ли такой вариант (возвращение в «Спартак»), – приводит ТАСС слова 25-летнего Джикии. – Он ответил, что все возможно.

Потом через два дня Промес забивает два гола за сборную Нидерландов, и возможное стало невозможным. Квинси – очень хороший футболист, и тяжело будет его вернуть в «Спартак».

Напомним, Промес провел в «Спартаке» четыре года. За это время он сыграл в 135 матчах, забил 66 голов и сделал 34 результативные передачи.

Добавим, что 6 июня Промес забил за сборную Голландии в полуфинале Лиги наций с Англией (3:1).