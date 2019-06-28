Домингес завершил карьеру - Советский спорт
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28 июня 2019 15:51Футбол

Домингес завершил карьеру

Аргентинский полузащитник Алехандро Домингес завершает карьеру.

Бывший хавбек «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры, сообщает ESPN Argentina.

Домингес играл за «Кильмес», «Ривер Плейт», «Валенсию» и «Олимпиакос». В сборной Аргентины (U-20) он забил один гол в трех матчах и стал чемпионом мира в 2001 году.

В России 38-летний хавбек выступал за «Рубин» и «Зенит», став чемпионом России в 2007 и 2009 годах, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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