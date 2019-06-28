Виталий Шашков: Комбаров – реальное усиление для «Крыльев Советов» Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал переход в команду полузащитника Дмитрия Комбарова.

- Комбаров присоединился к «Крыльям Советов», это игрок, который не нуждается в характеристиках. Он это доказал своей игрой и своим отношением к работе и жизни. Это реальное усиление команды, - приводит слова Шашкова «РИА Новости».

Ранее Комбаров в Instagram написал, что самарский клуб стал его новой командой.

Добавим, что на прошлой неделе полузащитник расторг контракт со «Спартаком», за который играл с 2010 года. За девять лет Комбаров, выступающий на левом фланге обороны, провел за красно-белых 274 матча и забил 27 голов.