Виталий Шашков: Комбаров – реальное усиление для «Крыльев Советов»

- Комбаров присоединился к «Крыльям Советов», это игрок, который не нуждается в характеристиках. Он это доказал своей игрой и своим отношением к работе и жизни. Это реальное усиление команды, - приводит слова Шашкова «РИА Новости».
Ранее Комбаров в Instagram написал, что самарский клуб стал его новой командой.
Добавим, что на прошлой неделе полузащитник расторг контракт со «Спартаком», за который играл с 2010 года. За девять лет Комбаров, выступающий на левом фланге обороны, провел за красно-белых 274 матча и забил 27 голов.
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