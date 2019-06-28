Дмитрий Комбаров: Каррера был очень эмоционален, заряжал нас в раздевалке

- Уже довольно много времени прошло с тех пор, как он ушел из команды. У него были сильные тренерские качества - он был очень эмоциональный, заряжал нас в раздевалке. Вспоминаю совместный сезон чемпионский - есть что вспомнить цитирует Комбарова «Российская газета».
Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые после 16-летнего перерыва стали чемпионами России и впервые в своей истории завоевали Суперкубок страны.
Ранее Комбаров в Instagram написал, что «Крылья Советов» стали его новой командой.
Добавим, что на прошлой неделе Комбаров расторг контракт со «Спартаком», за который играл с 2010 года. За девять лет полузащитник, выступающий на левом фланге обороны, провел за красно-белых 274 матча и забил 27 голов.
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