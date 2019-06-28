«Милан» согласился с решением CAS - Советский спорт
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28 июня 2019 17:37Футбол

«Милан» согласился с решением CAS

Руководство «Милана» согласилось с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении итальянской команды от еврокубков на один сезон.

«Хотя мы расстроены тем фактом, что наши болельщики не смогут увидеть свою команду на европейском турнире в следующем сезоне, клуб признает и уважает правила финансового fair play. Клуб признает, что у него нет другого выбора кроме как принять санкции, поскольку стремится полностью соблюдать правила», - говорится в сообщении пресс-службы «Милана».

Ранее стало известно, что «Милан» исключен из состава участников Лиги Европы по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

Напомним, год назад УЕФА уже исключал «россонери» из еврокубков, однако через CAS клуб все-таки добился права сыграть в Лиге Европы. Теперь же руководство «Милана» само предложило УЕФА соглашение, при котором команда пропустит евросезон в обмен на отсрочку для урегулирования несоответствий принципам финансового Fair Play.

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