В Белоруссии дисквалифицированный футболист сыграл в матче под чужой фамилией - Советский спорт
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28 июня 2019 18:23ФутболКоноплев Александр

В Белоруссии дисквалифицированный футболист сыграл в матче под чужой фамилией

Его клубу присуждено техническое поражение.

В матче юношеского чемпионата Белоруссии U15 «Неман» – «Минск» (1:0) сыграл дисквалифицированный футболист.

Никиту Тишкина, пропускающего встречу из-за перебора желтых карточек, тренерский штаб «Немана» внес в протокол под чужой фамилией. Подмену распознали игроки «Минска», сообщает Footbik.by.

Тишкин в той игре сделал голевую передачу и получил желтую карточку.

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