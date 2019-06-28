В Белоруссии дисквалифицированный футболист сыграл в матче под чужой фамилией

В матче юношеского чемпионата Белоруссии U15 «Неман» – «Минск» (1:0) сыграл дисквалифицированный футболист.
Никиту Тишкина, пропускающего встречу из-за перебора желтых карточек, тренерский штаб «Немана» внес в протокол под чужой фамилией. Подмену распознали игроки «Минска», сообщает Footbik.by.
Тишкин в той игре сделал голевую передачу и получил желтую карточку.
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