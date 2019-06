«Ноттингем» объявил о назначении нового тренера через 18 минут после увольнения О’Нила

«Ноттингем Форест» уволил главного тренера Мартина О’Нила, а через 18 минут объявил о назначении на этот пост француза Сабри Лямуши.

Мартин О’Нил пришел в клуб в январе 2019 года и завершил сезон на девятом месте в Чемпионшипе.

Лямуши тренировал сборную Кот-д’Ивуара, катарский «Аль-Джаиш» и французский «Ренн».

#NFFC can confirm that manager Martin O’Neill has left the club. https://t.co/CrN1hQwQYh

#NFFC are delighted to announce that Sabri Lamouchi has been appointed as the club’s new head coach.https://t.co/ZvqVXabJwy