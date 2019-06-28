«Ноттингем» объявил о назначении нового тренера через 18 минут после увольнения О’Нила - Советский спорт
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28 июня 2019 18:40ФутболКоноплев Александр

«Ноттингем» объявил о назначении нового тренера через 18 минут после увольнения О’Нила

Двукратный победитель КЕЧ затеял перестройку.

«Ноттингем Форест» уволил главного тренера Мартина О’Нила, а через 18 минут объявил о назначении на этот пост француза Сабри Лямуши.

Мартин О’Нил пришел в клуб в январе 2019 года и завершил сезон на девятом месте в Чемпионшипе.

Лямуши тренировал сборную Кот-д’Ивуара, катарский «Аль-Джаиш» и французский «Ренн».

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