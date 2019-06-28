«Интер» предложит «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов евро за трансфер Лукаку «Интер» готовит новое предложение о покупке форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Как сообщает Sky Sports, руководство «Интера» готово предложить за переход 26-летнего бельгийского нападающего 70 миллионов евро. При этом сообщалось, что манкунианцы хотят получить за игрока 90 миллионов евро.

По информации La Gazzetta dello Sport, Лукаку уже договорился о личном контракте с «Интером» и будет зарабатывать в Италии 115-125 тысяч евро в неделю или 6-6,5 миллиона евро в год, став таким образом самым высокооплачиваемы игроком «нерадзурри».

Напомним, что Лукаку перешел в Манчестер Юнайтед» в июле 2017 года из «Эвертона» за 84,7 миллиона евро. С тех пор бельгиец провел за английский клуб 96 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 42 мяча и 13 результативных передач. Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона 2021/22, а стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 75 миллионов евро.