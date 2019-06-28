«Уфа» проиграла чемпиону Азербайджана - Советский спорт
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28 июня 2019 20:29ФутболКоноплев Александр

«Уфа» проиграла чемпиону Азербайджана

Первый сбор «Уфы» завершился поражением.

«Уфа» проиграла «Карабаху» в контрольном матче на первом сборе в Австрии.

В составе победителей забивали Абделла Зубир (55-я минута) и Мичел (61-я). У проигравших забил Ловро Бизяк (75-я, пенальти).

Отметим, что «Карабах» – чемпион Азербайджана-2018/19.

Второй сбор «Уфы» начнется 1 июля.

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