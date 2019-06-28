«Атлетико» не хочет возвращать Морату в «Челси»

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Diario AS, испанскому клубу не нравится тот факт, что «Челси» может активировать опцию аннулирования арендного соглашения по 26-летнему форварду.
Напомним, что Мората перешел в «Атлетико» на 18 месяцев, но в договоре прописан пункт, по которому лондонцы могут вернуть игрока обратно раньше назначенного срока. Если это произойдет, мадридский клуб сможет купить игрока только за 55 миллионов евро.
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