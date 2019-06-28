«Атлетико» не хочет возвращать Морату в «Челси» Мадридский «Атлетико» не хочет отпускать испанского нападающего Альвару Морату.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Diario AS, испанскому клубу не нравится тот факт, что «Челси» может активировать опцию аннулирования арендного соглашения по 26-летнему форварду.

Напомним, что Мората перешел в «Атлетико» на 18 месяцев, но в договоре прописан пункт, по которому лондонцы могут вернуть игрока обратно раньше назначенного срока. Если это произойдет, мадридский клуб сможет купить игрока только за 55 миллионов евро.