«Краснодар» не смог подписать игрока «Марселя» - Советский спорт
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28 июня 2019 22:38ФутболКоноплев Александр

«Краснодар» не смог подписать игрока «Марселя»

Ранее краснодарцам отказал форвард сборной Туниса.

Нападающий «Марселя» Клинтон Н’жи попал в сферу «Краснодара». Однако, по данным Sport24, «быки» не смогли договориться о трансфере форварда.

В минувшем сезоне 25-летний камерунец забил три мяча и сделал две голевых передачи в 21 матче за «Марсель» во всех турнирах.

Н’жи – воспитанник «Лиона». С 2015 по 2017 год он выступал за «Тоттенхэм». Трансферная стоимость Н’жи оценивается в 3,5 миллиона евро. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2020 года.

Н’жи – победитель Кубка африканских наций 2017 года.

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