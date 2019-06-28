Буффон просит у «Ювентуса» восемь матчей в серии А - Советский спорт
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28 июня 2019 23:01ФутболКоноплев Александр

Буффон просит у «Ювентуса» восемь матчей в серии А

Вратарь хочет побить рекорд.

41-летний Джанлуиджи Буффон подпишет контракт с «Ювентусом», если ему гарантируют участие в восьми матчах серии А в следующем сезоне, сообщает AS.

Сейчас у голкипера 640 матчей в высшем итальянском дивизионе, а у рекордсмена турнира, экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини, 647. Чемпион мира 2006 года намерен побить рекорд легенды «россонери» и завершить карьеру.

Буффон – единственный девятикратный чемпион Италии.

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