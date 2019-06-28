Венесуэла – Аргентина. Ло Чельсо увеличил отрыв «альбиселесте» (видео)

Полузащитник сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо забил второй мяч в матче против Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Это произошло на 74-й минуте – через шесть минут после выхода игрока на поле.
Это второй гол хавбека в 17-м матче за сборную.
Теперь «альбиселесте» ведет со счетом 2:0. Победитель матча в полуфинале сыграет с Бразилией.
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