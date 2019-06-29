Аргентина победила Венесуэлу и сыграет в полуфинале Кубка Америки с Бразилией

Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу в четвертьфинале Кубка Америки – 2:0.
Голы на счету Лаутаро Мартинес (10-я минута) и Джовани Ло Чельсо (74-я минута). В составе венесуэльцев 90 минут на поле провел экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон. Он получил желтую карточку.
В полуфинале аргентинцы сыграют с Бразилией.
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