Аргентина победила Венесуэлу и сыграет в полуфинале Кубка Америки с Бразилией - Советский спорт
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29 июня 2019 00:01ФутболКоноплев Александр

Аргентина победила Венесуэлу и сыграет в полуфинале Кубка Америки с Бразилией

Аргентине хватило двух мячей.

Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу в четвертьфинале Кубка Америки – 2:0.

Голы на счету Лаутаро Мартинес (10-я минута) и Джовани Ло Чельсо (74-я минута). В составе венесуэльцев 90 минут на поле провел экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон. Он получил желтую карточку.

В полуфинале аргентинцы сыграют с Бразилией.

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