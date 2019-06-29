Бразилия с 1998 года не проигрывает дома Аргентине

В полуфинале Кубка Америки–2019 сыграют Бразилия и Аргентина. Турнир проходит в Бразилии.
Пентакампионы не проигрывают дома своим принципиальным соперникам с апреля 1998 года. Тогда Бразилия на «Маракане» уступила «альбиселесте» со счетом 0:1. Единственный мяч на 88-й минуте забил Клаудио Лопес.
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