Бразилия с 1998 года не проигрывает дома Аргентине - Советский спорт
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29 июня 2019 00:35ФутболКоноплев Александр

Бразилия с 1998 года не проигрывает дома Аргентине

Месси в тот день было 10 лет.

В полуфинале Кубка Америки–2019 сыграют Бразилия и Аргентина. Турнир проходит в Бразилии.

Пентакампионы не проигрывают дома своим принципиальным соперникам с апреля 1998 года. Тогда Бразилия на «Маракане» уступила «альбиселесте» со счетом 0:1. Единственный мяч на 88-й минуте забил Клаудио Лопес.

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