Фролов перешел в «Сочи» - Советский спорт
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29 июня 2019 00:41ФутболКоноплев Александр

Фролов перешел в «Сочи»

В «Сочи» – очередной новичок.

«Сочи» подписал двухлетний контракт с 31-летним голкипером Евгением Фроловым.

Минувший сезон вратарь провел в «Оренбурге». На его счету шесть «сухарей» в 22 матчах премьер-лиги.

Ранее Фролов выступал за «Мордовию», «Знамя Труда», «Торпедо», «Динамо», «Сахалин», «Кубань» и «Балтику».

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