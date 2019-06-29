Фролов перешел в «Сочи»

«Сочи» подписал двухлетний контракт с 31-летним голкипером Евгением Фроловым.
Минувший сезон вратарь провел в «Оренбурге». На его счету шесть «сухарей» в 22 матчах премьер-лиги.
Ранее Фролов выступал за «Мордовию», «Знамя Труда», «Торпедо», «Динамо», «Сахалин», «Кубань» и «Балтику».
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