Глушаков может перейти в «Ахмат»

«Ахмат» предлагает полузащитнику Денису Глушакову однолетний контракт с зарплатой в один миллион евро. По данным «Чемпионата», игрок не исключает этот вариант продолжения карьеры.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. В июне 2019 года он досрочно разорвал контракт с красно-белыми. Также в его карьере были «Звезда», «Ника», ростовский СКА и «Локомотив»
В минувшем сезоне на счету хавбека три гола в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах.
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