Глушаков может перейти в «Ахмат» Глушакова ждут в Грозном.

«Ахмат» предлагает полузащитнику Денису Глушакову однолетний контракт с зарплатой в один миллион евро. По данным «Чемпионата», игрок не исключает этот вариант продолжения карьеры.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. В июне 2019 года он досрочно разорвал контракт с красно-белыми. Также в его карьере были «Звезда», «Ника», ростовский СКА и «Локомотив»

В минувшем сезоне на счету хавбека три гола в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах.