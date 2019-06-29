Глушаков может перейти в «Ахмат» - Советский спорт
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29 июня 2019 00:55ФутболКоноплев Александр

Глушаков может перейти в «Ахмат»

Глушакова ждут в Грозном.

«Ахмат» предлагает полузащитнику Денису Глушакову однолетний контракт с зарплатой в один миллион евро. По данным «Чемпионата», игрок не исключает этот вариант продолжения карьеры.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года. В июне 2019 года он досрочно разорвал контракт с красно-белыми. Также в его карьере были «Звезда», «Ника», ростовский СКА и «Локомотив»

В минувшем сезоне на счету хавбека три гола в 25 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

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